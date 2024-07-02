Воздушная тревога объявлена в нескольких областях Украины

В Киевской, Черниговской, Сумской, Николаевской, Одесской и Полтавской областях Украины объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

По информации ресурса, воздушная тревога начала распространяться по указанным регионам с 5:14 мск.

До этого воздушная тревога объявлялась на всей территории Украины.

1 июля на территории Полтавской области произошли взрывы.

30 июня координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщал, что Вооруженные силы (ВС) РФ атаковали базу украинского националистического батальона «Кракен» в пригороде Харькова.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее ВС РФ сбросили авиабомбу на склад украинских войск в Харькове.