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Губернатор Ленинградской области заявил о скором устранении аварий после урагана

Дрозденко: в Ленинградской области за четыре часа устранят аварии после урагана

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В Ленинградской области намереваются в течение четырех часов устранить последствия аварий, происшедших в результате урагана на линиях электропередачи. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава региона Александр Дрозденко.

Губернатор рассказал, что шторм в Ленинградской области прошел над Лужским, Гатчинским, Всеволожским, Кировским и Приозерским районами. В настоящее время, отметил Дрозденко, аварийные бригады энергетиков ведут работы на 10 линиях электропередачи, ремонтируются шесть трансформаторов. Все энергетики области переведены на особый режим работы. Планируется, что устранение последствий серьезных аварий займет до четырех часов.

Дрозденко сообщил, что работники дорожных служб расчищают автомобильные магистрали от упавших деревьев и веток.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге из-за шквалистого ветра рухнул строительный кран. Город накрыл мощный ливень и ураган — с сильными порывами ветра до 31 м/с.

Ранее два боевых вертолета в Польше оказались повреждены из-за урагана.

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