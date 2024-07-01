На территории церкви Рождества Пресвятой Богородицы в Москве произошел пожар

В Москве произошел пожар на территории церкви Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

«Черный дым от пожара прямо сейчас валит с территории церкви Рождества Пресвятой Богородицы в Москве», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, горит постройка около храма. Огонь перекинулся на деревья. Информации о пострадавших нет. На место происшествия отправились сотрудники МЧС.

До этого сообщалось, что на Кутузовском проспекте в центре Москвы загорелась поливальная машина. На кадрах видно, что очаг возгорания возник за кабиной грузовика «КамАЗ», на шасси которого смонтирована пластиковая емкость для воды. Затем пламя перекинулось и на нее. Также выгорела кабина грузовика, пламя охватило и заднее колесо поливальной машины. Прибывшие на место пожарные начали сбивать пламя, поливая автомобиль водой из брандспойта.

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