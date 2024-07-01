Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На территории церкви Рождества Пресвятой Богородицы в Москве произошел пожар

Shot: в Москве загорелась территория церкви Рождества Пресвятой Богородицы

В Москве произошел пожар на территории церкви Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

«Черный дым от пожара прямо сейчас валит с территории церкви Рождества Пресвятой Богородицы в Москве», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, горит постройка около храма. Огонь перекинулся на деревья. Информации о пострадавших нет. На место происшествия отправились сотрудники МЧС.

До этого сообщалось, что на Кутузовском проспекте в центре Москвы загорелась поливальная машина. На кадрах видно, что очаг возгорания возник за кабиной грузовика «КамАЗ», на шасси которого смонтирована пластиковая емкость для воды. Затем пламя перекинулось и на нее. Также выгорела кабина грузовика, пламя охватило и заднее колесо поливальной машины. Прибывшие на место пожарные начали сбивать пламя, поливая автомобиль водой из брандспойта.

Ранее в Подмосковье загорелся строительный рынок.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами