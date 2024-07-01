Приостановлена работа еще одной организации, откуда пошла вспышка ботулизма

Судебные приставы Москвы приостановили работу еще одной организации, продукты которой стали причиной вспышки ботулизма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ ФССП по столице.

Отмечается, что приставы приостановили работу организации, располагающейся по улице Иловайская, из-за нарушений санитарно-эпидемиологических требований.

Сотрудники Роспотребнадзора провели эпидемиологическое расследование на территории цеха, в том числе салата из фасоли «Лобио», для реализации в сетях доставки. Были выявлены нарушения обязательных требований санитарно-эпидемиологического законодательства.

В июне 2024 года по всей России с ботулизмом были госпитализированы около 400 человек. Только в Москве — 227 человек. Вспышки заболевания были зафиксированы в шести регионах. Эксперты выяснили, что причиной массового заболевания стала консервированная фасоль. Роспотребнадзор остановил работу девяти предприятий и изъял 172 тонны опасной продукции. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее власти Германии предупредили об опасности ботулизма из-за российских грибов.