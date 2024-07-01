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ВСУ обвинили в замалчивании эпидемии холеры

Глава Каховского округа Филипчук обвинил ВСУ в замалчивании эпидемии холеры

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Максим Богодвид/РИА Новости

Глава администрации Каховского муниципального округа Павел Филипчук заявил, что ВСУ пытаются скрыть эпидемию холеры в своих рядах. С такими словами он выступил в своем Telegram-канале.

«Остановить не удается — скрывать не получается. Но Киев продолжает делать вид, что ничего не происходит», — заявил он.

По словам Филипчука, на правом берегу Днепра заразились холерой свыше ста человек, при этом почти 10% из них спасти не удалось.

«На левый берег холера не пройдет! Санитарно-эпидемиологические службы области и МЧС все держат под контролем», — подчеркнул он.

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо писал, что в Херсоне произошла вспышка холеры из-за подрыва Киевом Каховской ГЭС. Сальдо отметил, что главными причинами вспышки холеры могли стать засорение Днепра телами солдат ВСУ, сбои в работе очистных сооружений, а также бездействие украинских санитарных служб на правом берегу реки.

Ранее в Херсонской области исключили распространение холеры с левого берега Днепра.

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