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В Петербурге рухнул строительный кран

Shot: строительный кран рухнул в Питере из-за шквалистого ветра

В Санкт-Петербурге рухнул строительный кран из-за шквалистого ветра. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Обрушение произошло на проспекте Большевиков в Невском районе. Информация о пострадавших уточняется.

Отмечается, что Санкт-Петербург накрыл мощный ливень и ураган — с сильными порывами ветра до 31 м/с. Падают деревья, валятся остановки. Аэропорт Пулково из-за непогоды временно не принимают самолеты, рейсы разворачивают на запасные аэродромы.

До этого сообщалось, что ураганный ветер обрушился на города Кемеровской области.

13 июня на севере Москвы ливень затопил несколько улиц с автобусами. В оперативных службах отметили, что пассажирам помогли выбраться, пострадавших при инциденте нет. Кроме этого сообщается, что на Нижегородской улице спасли женщину из заливаемого водой автомобиля. Машину буксируют из низины.

Ранее сообщалось, что Землю накрыла мощная магнитная буря.

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