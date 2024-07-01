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Американский центр исследований CSIS признали нежелательным в России

Минюст РФ признал нежелательным американский центр исследований CSIS

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US Joint Staff/Global Look Press

Американский Центр стратегических и международных исследований (CSIS) был добавлен в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России. Список опубликован на сайте Минюста.

Центр базируется в Вашингтоне и называет себя некоммерческой исследовательской организацией в области политики, которая занимается продвижением практических идей для решения мировых проблем.

Организация была основана как «Центр стратегических и международных исследований» при Джорджтаунском университете в 1962 году во время второй волны создания «мозговых центров» в США.

В конце июня Минюст РФ внес канадскую, финскую и американскую организации в список нежелательных. Список дополнили Great Commission Media Ministries (Канада), International Russian Radio & Television (Финляндия) и Great Commission Media Ministries (США).

Ранее сообщалось, что в России могут упростить процедуру признания юрлиц экстремистскими.

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