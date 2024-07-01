Россиянин упал под поезд в метро, сбежал из больницы, попал в ДТП и оказался в реанимации

Житель Екатеринбурга дважды за день попал в больницу, сначала мужчину сбил поезд в метро, а затем он оказался под колесами машины. Об этом сообщает «E1».

Инцидент произошел 30 июня, на станции метро «Площадь 1905 года» мужчина упал на рельсы, пострадавшего госпитализировали. Россиянин сбежал из больницы и в тот же день угодил под колеса автомобиля, он доставлен в отделение реанимации. По словам родных пострадавшего, в последнее время они замечали странности в поведении мужчины.

«Он был не в себе, в депрессии какой-то. Вроде адекватно разговаривал. Я думала, что все-таки придет в себя. В последнее время у него какой-то тик, может, был в голове, он все писал, что любит меня, и так далее. Вот у тебя, говорит, началась новая жизнь. То есть какой-то бред в голове был, что он влиятельным людям какие-то гадости наговорил», — рассказала супруга екатеринбуржца.

Состояние мужчины врачи оценивают как стабильно тяжелое. Ему оказывается необходимая помощь.

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