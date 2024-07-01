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В водоемах Мариуполя обнаружили холероподобный вибрион

Администрация Мариуполя: холероподобный вибрион обнаружен в водоемах города

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Armin Weigel/Global Look Press

В водоемах Мариуполя Донецкой народной республики обнаружен холероподобный вибрион. Об этом сообщила администрация города в Telegram-канале.

«В водоемах, реках и морской воде в черте городского округа Мариуполь Роспотребнадзором обнаружено наличие холероподобного вибриона, – говорится в сообщении.

В администрации назвали главными источниками вибриона реку Кальмиус в районе поселка Садки и Пост-моста, реку Кальчик в районе старого здания тубдиспансера, а также пляж в районе судоремонтного завода. Медики настоятельно рекомендуют избегать купания в данных местах.

Власти призвали жителей быть осторожными, добавив при этом, что причин для паники нет.

В Роспотребнадзоре отметили, что вибрион не является холерой, он относится к кишечной инфекции, но при первых признаках заболевания все равно надо обратиться к врачу. В ведомстве рассказали РИА Новости, что случаев заболевания холерой в новых регионах России не выявлено. Эпидемиологически значимых патогенов в воде не обнаружено, подчеркнули в РКН.

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что распространение эпидемии холеры от заболевших с оккупированного Украиной правого берега Днепра невозможно, так как между берегами не происходит контактов.

Ранее наводнение привело к вспышке холеры в Херсоне.

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