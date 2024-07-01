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Четырехлетний россиянин получил ожоги стоп, прогулявшись по раскаленным углям на пляже

РЕН ТВ: в Подмосковье мальчик получил ожоги стоп, прогулявшись по углям на пляже

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FotograFFF/Shutterstock

В Московской области отдых для одной из семей на пляже закончился обращением в больницу по поводу травм, полученных малолетним ребенком. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел в подмосковном Орехово-Зуеве. Четырехлетний мальчик получил серьезный ожог, пройдясь по раскаленным углям на пляже у Исаакиевского озера. При каких обстоятельствах произошло ЧП не уточняется.

Известно, что ребенок был у водоема с родителями. После случившегося пострадавшему потребовалась помощь медиков. Мальчику диагностировали термический ожог второй степени обеих стоп.

Делом заинтересовались представители правоохранительных органов.

До этого в Приморье возбудили дело на мать, ребенка-инвалида которой нашли голым на дороге.

Ранее в Москве задержали женщину, бросившую младенца в подъезде.

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