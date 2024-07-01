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В Польше возник сильный пожар на свалке химических отходов

В Польше возник сильный пожар на свалке химических отходов после взрыва

В Польше возник сильный пожар на свалке химических отходов в населенном пункте Воле-Ласка в Лодзинском воеводстве. Об этом сообщает радиостанция RMF24.

Сообщается, что перед началом пожара произошел взрыв, однако эта информация официально не подтверждается. Из-за пожара пострадали шесть человек. На месте ЧП работают 19 пожарных бригад, изначально туда были направлены 30 пожарных расчетов. Площадь пожара составила 500 кв. м.

До этого в Новосибирске пожаловались на дождь из пластика после пожара на свалке.

В социальных сетях распространилось видео, где жители города рассказывают о пластиковом дожде и каплях жженой пластмассы, которые они обнаружили на автомобилях. Начальник отдела метеонаблюдений Западно-Сибирского УГМС Наталья Кичанова сообщила, что такое явление могло возникнуть из-за сильного ветра.

Ранее в польском Семяновице-Сленске произошел пожар на свалке химических отходов.

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