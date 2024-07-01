На Алтае 12-летний мальчик на угнанной машине сбил школьницу

В Чойском районе 12-летний мальчик взял без разрешения машину родителей приятеля и поехал кататься по селу, под колеса авто попала 14-летняя школьница. Об этом сообщает УМВД по республике Алтай.

ДТП произошло в селе Каракокша, 12-летний подросток находился в гостях у своего приятеля, родители которого в тот вечер устроили застолье. Воспользовавшись тем, что взрослые отвлеклись, в разгар посиделок мальчик украл ключи от автомобиля и поехал кататься.

Не справившись с управлением, он сбил 14-летнюю односельчанку, которая шла по обочине дороги и скрылся с места происшествия. В результате ДТП девочка с травмами госпитализирована в районную больницу. Возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что в Красноярске задержали 16-летнего подростка, который угнал у родителей машину и протаранил 10 автомобилей на парковке. Машину злоумышленника удалось отыскать в СНТ «Луч», когда водитель не справился с управлением и вылетел в кювет. Как установили полицейские, авто управлял 16-летний школьник в состоянии алкогольного опьянения. Молодой человек угнал машину у родителей и поехал кататься. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее школьник из Петербурга сбил с ног мать с коляской во время прогулки.