Муфтият Дагестана издаст фетву о запрете никаба в республике

Муфтий Дагестана Ахмед Абдуллаев заявил, что в ближайшие дни вынесет фетву (в исламе решение по какому-либо вопросу, выносимое муфтием, факихом или алимом) о запрете никаба в республике. Об этом он сообщил на встрече Сергея Меликова с общественниками. Трансляцию вел телеканал РГВК «Дагестан».

«Все религиозные люди со всей России остерегаются отвечать на этот вопрос, но я отвечу. Мы будем выносить фетву о запрете никаба. Истина будет одна. В Коране сказано: одна истина, остальное – заблуждение», — заявил духовный лидер республики.

До этого в Дагестане блогер обвинил врача в отказе принять пациентку в никабе. Врач принесла публичные извинения. После этого блогера задержали.

29 июня глава СК РФ Бастрыкин согласился с запретом никабов в России и адресовал вопрос законодателям.

Ранее в Узбекистане мужчину арестовали и оштрафовали за ношение никаба и женской одежды.