Врачи призвали россиян в жару больше лениться и отказаться от кофе

Температура воздуха выше 25 градусов уже считается экстремальной для человека. При установившейся в Москве и других городах страны жаре нужно принимать меры, чтобы помочь организму справиться с таким режимом. В первую очередь следует отказаться от физических нагрузок, а также постараться обойтись без кофе и чая, рассказал НСН врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Физиологически для человеческого организма комфорта температурный режим от 18 до 25 градусов, остальное – это стресс, отметил врач. Кислорода при такой погоде в воздухе становиться меньше, что для людей является настоящим испытанием. По этой причине в такое время важно начать лениться – отказаться от физических нагрузок, отметил терапевт.

«Чтобы минимизировать это влияние, надо понять, что наши мышцы выделяют тепло во время движения. Если мы мало двигаемся, медленно перемещаемся, стараемся это время провести спокойно в тени, мы получим комфортное состояние организма, потому что он будет стабилен. Эти дни, если есть возможность, можно лениться», — пояснил он, подчеркнув, что любая нагрузка повышает температуру крови.

Пить при жаркой погоде нужно только воду, желательно не очень холодную – она плохо усваивается, отметил Кондрахин, призвав отказаться от кофе и чая во время экстремально высоких температур.

Напомним, по прогнозу Гидрометцентра, на этой неделе жителей Москвы и Московской области ожидает аномально жаркая погода, близкая к рекордной. В столице воздух прогреется до +31-34 градусов, в Подмосковье – до +36.

Эксперты ранее рассказали, можно ли пить кофе в жару без вреда здоровью.