Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые Финляндии выступили против выдворения беженцев на границе с Россией

Ученые университетов Финляндии выступили против закона о выдворении беженцев

close
100%
Алексей Даничев/РИА Новости

Более 200 ученых из университетов Финляндии выступили против введения закона о выдворении беженцев на границе с Россией. Об этом сообщает Yle.

Как считают подписавшие петицию ученые, правительство Финляндии под руководством Петтери Орпо не смогло доказать, что рост числа просителей убежища представляет угрозу безопасности страны.

По их данным, числов просителей убежища в 2023 году оставалось в пределах нормы, а в течение 2024 года через восточную границу страны прибыло только 35 человек.

Согласно новому законопроекту, правительство сможет ограничивать прием просителей убежища на определенной части границы.

До этого стало известно, что Финляндия полностью остановила развитие отношений с Россией из-за конфликта на Украине, сохранив контакты только в ключевых, жизненно важных сферах. Об этом сообщается в докладе по внешней политике и политике безопасности.

Ранее сообщалось, что Финляндия откроет США доступ к своим военным объектам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами