Ученые Финляндии выступили против выдворения беженцев на границе с Россией

Более 200 ученых из университетов Финляндии выступили против введения закона о выдворении беженцев на границе с Россией. Об этом сообщает Yle.

Как считают подписавшие петицию ученые, правительство Финляндии под руководством Петтери Орпо не смогло доказать, что рост числа просителей убежища представляет угрозу безопасности страны.

По их данным, числов просителей убежища в 2023 году оставалось в пределах нормы, а в течение 2024 года через восточную границу страны прибыло только 35 человек.

Согласно новому законопроекту, правительство сможет ограничивать прием просителей убежища на определенной части границы.

До этого стало известно, что Финляндия полностью остановила развитие отношений с Россией из-за конфликта на Украине, сохранив контакты только в ключевых, жизненно важных сферах. Об этом сообщается в докладе по внешней политике и политике безопасности.

Ранее сообщалось, что Финляндия откроет США доступ к своим военным объектам.