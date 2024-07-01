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Синоптик рассказала, когда в Москве спадет жара

Синоптик Позднякова: жара в Москве спадет 6-7 июля

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

6-7 июля температура воздуха в Москве опустится чуть ниже +30°C и составит около +28-29°C. Об этом «Москве 24» рассказала главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«Но потом жаркая погода восстановится. Как долго она продержится, я не берусь прогнозировать, но, как мы и говорили, вся первая декада июля в Московском регионе будет существенно выше климатической нормы», — отметила специалист.

Жару, которая прогнозируется в столице на текущей неделе, она сравнила с погодой рекордного лета 2010 года, когда зной стоял в июле на протяжении 22 дней.

Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, на этой неделе жителей Москвы и Московской области ожидает аномально жаркая погода, близкая к рекордной. В столице воздух прогреется до +31-34°C, в Подмосковье — до +36°C.

По словам синоптика, в Москве погода соответствует жарким периодам Астрахани. Причем жара прогнозируется не только днем, но и ночью.

Ранее врач рассказала, как адаптировать режим питания под жару.

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