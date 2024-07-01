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При пересечении реки в российском регионе «буханку» чуть не унесло течением

В Челябинской области УАЗ чуть не унесло течением при пересечении реки

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Телеграм-канал «Телеканал UTV»

В Челябинской области туристическую «буханку» чуть не унесло течением. Об этом сообщает телеканал UTV.

По информации телеканала, инцидент произошел на границе Челябинской области и Башкирии. УАЗ чуть не смыло течением реки Сикияз при попытке людей пересечь водоем. Туристы смогли удержать автомобиль, закрепив его за дерево при помощи троса.

«В такую погоду, после таких дождей сплавляться нужно только на буханках», — пошутил мужчина, ставший очевидцем инцидента.

До этого в Петербурге семилетняя девочка вплавь добралась до берега с унесенной в Финский залив лодки. Спустя некоторое время отец и сын нашли пустую лодку. Семья обратилась в экстренные службы с заявлением о пропаже ребенка. Почти пять часов спасатели вели поиск девочки, несовершеннолетнюю обнаружили в прибрежной зоне.

Ранее трех сапсерферов едва не унесло в открытое море в Приморье.

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