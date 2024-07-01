Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Глава МВД РФ рассказал о выявлении миграционных преступлений

Колокольцев заявил, что число выявленных миграционных преступлений удвоилось

close
100%
Дмитрий Астахов/РИА Новости

В России количество выявленных преступлений, связанных с незаконной миграцией, возросло в два раза. Об этом сообщил глава министерства внутренних дел (МВД) РФ Владимир Колокольцев, передает ТАСС.

Колокольцев выступил на заседании правительственной комиссии по профилактике правонарушений. Он рассказал, что дактилоскопические учеты помогли в профилактике правонарушений и выявлении мигрантов, которые находятся в розыске либо сменили свои установочные данные.

Министр отметил, что все ведомства, работающие по профильным направлениям, активизировались и это дало результат.

Глава МВД добавил, что отдельные преступления иностранных граждан вызывают широкий общественный резонанс и провоцируют повышение уровня межнациональной напряженности. Вопросы противодействия нелегальной миграции министр назвал стратегически важными.

27 июня глава СК Александр Бастрыкин заявил, что уголовные дела о миграционных преступлениях ведомство возбуждает по несколько раз из-за того, что прокуратура отменяет такие решения.

Также ФСБ сообщала, что в Новосибирске несколько россиян задержали за организацию канала незаконной миграции из ближнего зарубежья. По данным спецслужбы, задержанными оказались мужчина и две женщины. Они оформляли мигрантам фиктивные трудовые договоры.

Ранее сообщалось, что петербургские полицейские выдворят из России 300 мигрантов-нелегалов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами