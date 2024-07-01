Глава МВД РФ рассказал о выявлении миграционных преступлений

В России количество выявленных преступлений, связанных с незаконной миграцией, возросло в два раза. Об этом сообщил глава министерства внутренних дел (МВД) РФ Владимир Колокольцев, передает ТАСС.

Колокольцев выступил на заседании правительственной комиссии по профилактике правонарушений. Он рассказал, что дактилоскопические учеты помогли в профилактике правонарушений и выявлении мигрантов, которые находятся в розыске либо сменили свои установочные данные.

Министр отметил, что все ведомства, работающие по профильным направлениям, активизировались и это дало результат.

Глава МВД добавил, что отдельные преступления иностранных граждан вызывают широкий общественный резонанс и провоцируют повышение уровня межнациональной напряженности. Вопросы противодействия нелегальной миграции министр назвал стратегически важными.

27 июня глава СК Александр Бастрыкин заявил, что уголовные дела о миграционных преступлениях ведомство возбуждает по несколько раз из-за того, что прокуратура отменяет такие решения.

Также ФСБ сообщала, что в Новосибирске несколько россиян задержали за организацию канала незаконной миграции из ближнего зарубежья. По данным спецслужбы, задержанными оказались мужчина и две женщины. Они оформляли мигрантам фиктивные трудовые договоры.

Ранее сообщалось, что петербургские полицейские выдворят из России 300 мигрантов-нелегалов.