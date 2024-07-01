В Одессе 17-летняя девушка застрелила бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет издание «Думская».

Украинское средство массовой информации сообщает, что две пары молодых людей распивали алкоголь на съемной квартире. Среди них был 24-летний военнослужащий, который вернулся из командировки, но не сдал свой автомат Калашникова, а принес его на вечеринку. Девушка взяла оружие, чтобы просто «посмотреть», но нажала на курок и застрелила 23-летнего десантника ВСУ.

Правоохранители задержали девушку и предъявили ей обвинение по факту убийства по неосторожности. Теперь украинке грозит до пяти лет лишения свободы.

В 2023 году Судебный департамент при Верховном суде РФ опубликовал статистические сведения о состоянии судимости в России за 2023 год. Судя по этим данным, в прошлом году число военных, осужденных за убийство, составило 116. 98 военных были осуждены за убийство человека без отягчающих обстоятельств, а еще 18 военных — при их наличии. При этом убийства по неосторожности в эту статистику не входят. По данным журналистов, за год число осужденных за убийство российских военных выросло в девять раз.

Ранее суд признал бывшего Героя России виновным в убийстве 18-летней девушки.