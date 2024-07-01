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Задержаны подозреваемые в похищении итальянского бизнесмена в центре Москвы

СК РФ: задержаны четверо подозреваемых в похищении гражданина Италии

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

В России задержаны четверо мужчин, подозреваемых в похищении гражданина Италии в центре Москвы. Об этом со ссылкой на пресс-службу столичного ГСУ СК РФ сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что уголовное дело заведено в отношении четверых предполагаемых соучастников преступления в возрасте от 21 до 36 лет. Их обвиняют по статье 126 часть 3 УК РФ «похищение человека». Дело ведет Первое главное управление по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) ГСУ СК по Москве.

По данным следствия, 28 июня похитители в центре Москвы напали на гражданина Италии (имеющего также гражданство России), под дулом пистолета затащили его в машину, надели наручники и мешок на голову. После чего все вместе направились в Брянск, где в заранее подготовленном месте удерживали потерпевшего в течение суток.

В ближайшее время следователи будут ходатайствовать перед Замоскворецким районным судом о заключении подозреваемых под стражу.

28 июня сообщалось, что в Нижнем Новгороде поймали мужчину, пытавшегося похитить двоих подростков прошлым летом. Злоумышленник усадил школьников в автомобиль и увез, однако по пути машина застряла. Дети сбежали, похититель скрылся, но в итоге был найден.

Ранее в Ленинградской области задержали предполагаемого члена банды, похищавшей людей.

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