Жителей Белгорода предупредили об опасном метеорологическом явлении

Жителей Белгорода предупредили о рекордной жаре. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по региону.

«Ожидается жаркая погода, максимальная температура воздуха поднимется до 34 градусов жары в городе Белгороде 2 июля», — уточнили в сообщении ведомства.

Спасатели рекомендовали горожанам воздержаться от прогулок по улице в период высокой активности солнечных лучей, надевать головные уборы и не купаться в необорудованных местах.

В ведомстве обратили внимание, что такие метеоусловия способствуют «росту класса пожарной опасности», поэтому в регионе не допускается «сжигать мусор и растительные остатки».

До этого в Воронежской области объявили штормовое предупреждение. В местном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды уточнили, что опасное метеорологическое явление будет действовать в течение двух часов, с 14:00 до 16:00, в первые четыре дня июля.

Ранее еще в одном российском регионе ввели режим ЧС.