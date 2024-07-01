Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Жителей Белгорода предупредили об опасном метеорологическом явлении

МЧС: в Белгороде ожидается рекордная жара с температурой воздуха до 34°C

close
100%
Luca Bruno/AP

Жителей Белгорода предупредили о рекордной жаре. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по региону.

«Ожидается жаркая погода, максимальная температура воздуха поднимется до 34 градусов жары в городе Белгороде 2 июля», — уточнили в сообщении ведомства.

Спасатели рекомендовали горожанам воздержаться от прогулок по улице в период высокой активности солнечных лучей, надевать головные уборы и не купаться в необорудованных местах.

В ведомстве обратили внимание, что такие метеоусловия способствуют «росту класса пожарной опасности», поэтому в регионе не допускается «сжигать мусор и растительные остатки».

До этого в Воронежской области объявили штормовое предупреждение. В местном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды уточнили, что опасное метеорологическое явление будет действовать в течение двух часов, с 14:00 до 16:00, в первые четыре дня июля.

Ранее еще в одном российском регионе ввели режим ЧС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами