Врач рассказала, как адаптировать режим питания под жару

В жару следует завтракать и обедать как можно раньше, а ужинать — после захода солнца. Такой совет в беседе с РИАМО дала врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Наталия Тананакина.

«Важно не пропускать обед, так как переедание вечером может быть негативным для организма. Легкий ужин способствует лучшему сну и бодрствованию утром», — отметила Тананакина.

Она добавила, что в жаркую погоду необходимо употреблять достаточное количество овощей и фруктов, которые богаты водой, минералами, витаминами и антиоксидантами. Также она посоветовала отдавать предпочтение легким блюдам, таким как холодные супы и свежие салаты.

До этого врач напомнила, что в жару важно регулярное пополнение запасов жидкости, поэтому следует употреблять около 200 мл воды каждый час.

Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, на этой неделе жителей Москвы и Московской области ожидает аномально жаркая погода, близкая к рекордной. В столице воздух прогреется до +31-34°C, в Подмосковье — до +36°C.

По словам синоптика, в Москве погода соответствует жарким периодам Астрахани. Причем жара прогнозируется не только днем, но и ночью.

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