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В Приморье возбудили дело на мать, ребенка-инвалида которой нашли голым на дороге

В Приморье в отношении матери найденного на дороге ребенка возбудили дело

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Жительница Владивостока стала фигуранткой уголовного дела после того, как ее сына нашли на дороге в Приморье. Об этом сообщает прокуратура региона.

По версии следствия, в день инцидента женщина распивала алкогольные напитки и не следила за мальчиком-инвалидом. В какой-то момент она уснула.

«Мальчик, страдающий серьезным заболеванием, потерялся и в ночное время блуждал в одиночестве до обнаружения его неравнодушной местной жительницей», – поделились в ведомстве.

Известно, что, несмотря на пропажу сына, россиянка продолжала отдыхать и не обращалась куда-либо, чтобы найти семилетнего мальчика.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье об оставлении в опасности. Ход и результаты расследования находятся на контроле у прокуратуры.

Инцидент произошел в поселке Кипарисово. По данным прокуратуры, которые публиковались ранее, ребенок не разговаривал и не мог ответить на вопросы взрослых. На дороге его нашли голым.

Ранее подросток пропал во время купания в озере в Приморье.

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