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Стало известно, сколько времени потребует поиск неразорвавшихся кассет в Севастополе

В Севастополе на пляже «Учкуевка» поиск боеприпасов займет еще около недели

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МЧС России

Поиск неразорвавшихся кассетных боеприпасов ракеты ATACMS на пляже «Учкуевка» в Севастополе может продлиться еще около недели. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

«Водолазы продолжают работы в акватории пляжа», — сказал источник, уточнив, что уже обследовано чуть больше половины запланированной зоны поиска.

В экстренных службах добавили, что найденные неразорвавшиеся боеприпасы уничтожат на месте контролируемым подрывом.

В минувшую субботу, 29 июня, МЧС России сообщило об уничтожении контролируемыми подрывами четырех кассетных суббоеприпасов на морском дне пляжа «Учкуевка». Снаряды находились в море на глубинах от двух до пяти метров. До этого в акватории пляжей в Учкуевке и Любимовке неподалеку от Севастополя был найден неразорвавшийся кассетный боеприпас от ракеты ATACMS, запущенной Украиной.

26 июня официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Украина преднамеренно минирует акваторию Черного моря, это несет угрозу другим странам в регионе из-за дрейфа боеприпасов.

Ранее в Турции закрывали пляж из-за украинской мины.

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