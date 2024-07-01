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В Якутии из-за лесных пожаров ввели режим ЧС федерального характера

МЧС: в Якутии ввели федеральный режим ЧС, леса горят на площади 331 тыс. га

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Пресс-служба Авиалесоохраны

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального характера введен в Якутии из-за лесных пожаров. Об этом в своем Telegram-канале сообщает МЧС России.

Решение принято по итогам селекторного совещания и заседания правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности.

По данным Авиалесоохраны, в настоящее время в Якутии наблюдается 107 природных пожаров на площади свыше 331 тыс. гектаров. В мероприятиях по их ликвидации задействованы 1,5 тыс. человек и 100 единиц техники. Обстановка контролируется с помощью беспилотников МЧС России.

10 июня сообщалось, что из-за лесных пожаров в Якутии ввели режим ЧС регионального характера. Глава республики Айсен Николаев отмечал, что такая мера позволит нарастить силы на тушение и привлечь средства из федерального резерва. На тот момент в республике наблюдалось 46 лесных пожаров на площади 98 тысяч гектаров, леса горели на территории 17 районов.

Ранее стало известно, что площадь лесных пожаров в Бурятии увеличилась до 14 тыс. га.

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