В Якутии из-за лесных пожаров ввели режим ЧС федерального характера

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального характера введен в Якутии из-за лесных пожаров. Об этом в своем Telegram-канале сообщает МЧС России.

Решение принято по итогам селекторного совещания и заседания правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности.

По данным Авиалесоохраны, в настоящее время в Якутии наблюдается 107 природных пожаров на площади свыше 331 тыс. гектаров. В мероприятиях по их ликвидации задействованы 1,5 тыс. человек и 100 единиц техники. Обстановка контролируется с помощью беспилотников МЧС России.

10 июня сообщалось, что из-за лесных пожаров в Якутии ввели режим ЧС регионального характера. Глава республики Айсен Николаев отмечал, что такая мера позволит нарастить силы на тушение и привлечь средства из федерального резерва. На тот момент в республике наблюдалось 46 лесных пожаров на площади 98 тысяч гектаров, леса горели на территории 17 районов.

Ранее стало известно, что площадь лесных пожаров в Бурятии увеличилась до 14 тыс. га.