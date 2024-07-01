Россиянам объяснили, почему в жару снижается аппетит

Снижение аппетита в жару является нормой, поскольку организм не тратит энергию на поддержание тепла, в отличие от зимы. Об этом в беседе с РИАМО рассказала врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Наталия Тананакина.

«Кроме того, процесс переваривания пищи сам по себе генерирует тепло, что также может уменьшить наше желание есть в жару», — отметила специалист.

Ключевое правило летнего питания, по ее словам, — поддерживать баланс между калориями, которые употребляет человек, и энергией, которую тратит. Она посоветовала большую часть калорий употреблять на завтрак, а оставшиеся на обед, ужин и перекусы.

Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, на этой неделе жителей Москвы и Московской области ожидает аномально жаркая погода, близкая к рекордной. В столице воздух прогреется до +31-34°C, в Подмосковье — до +36°C.

Такая погода связана с тем, что над Москвой остается гребень высокого давления. Из-за этого в атмосфере нисходящее движение, при котором отсутствует облачность. Солнечные лучи доходят напрямую до поверхности земли. Это приводит к тому, что колоссальная солнечная энергия определяет погоду.

Ранее врачи объяснили, как пережить экстремальную жару.