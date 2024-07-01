Аэропорт Антальи начал массово задерживать рейсы

Аэропорт турецкого города Анталья с началом туристического сезона перестал справляться с большим потоком пассажиров и начал массово задерживать рейсы. Об этом пишет РБК.

Судя по данным электронного табло, задержка коснулась и рейсов в Россию. Так, самолет прибудет в Сочи с задержкой на три с половиной часа, в Домодедово — на пять часов.

По словам исполнительного директора Ассоциации туроператоров (АТОР) Майи Ломидзе, даже до туристического сезона аэропорт Антальи с трудом справлялся с обслуживанием пассажиров.

29 июня аэропорт Антальи обслужил 1146 рейсов, из которых одна тысяча пришлась на международные перелеты. В тот день пассажиропоток составил более 209 тыс. человек, что стало рекордным показателем. В профсоюзе транспортных работников сообщили, что диспетчеры вынуждены самостоятельно прилагать усилия и перерабатывать, чтобы предотвратить масштабные задержки. Работники воздушной гавани требуют снизить нагрузку, поскольку не справляются с объемом работ.

До этого сообщалось, что в московском аэропорту Внуково 320 пассажиров рейса в Анталью застряли на пять часов. Пассажиры рассказали, что их рейс переносили около десяти раз, каждый раз откладывая на 30 минут.

Ранее сообщалось, что у девочки во время задержки рейса во Внуково пошла кровь из носа в душном самолете.