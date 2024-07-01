Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Аэропорт Антальи начал массово задерживать рейсы

РБК: в аэропорту Антальи происходит массовая задержка рейсов

close
100%
Shutterstock

Аэропорт турецкого города Анталья с началом туристического сезона перестал справляться с большим потоком пассажиров и начал массово задерживать рейсы. Об этом пишет РБК.

Судя по данным электронного табло, задержка коснулась и рейсов в Россию. Так, самолет прибудет в Сочи с задержкой на три с половиной часа, в Домодедово — на пять часов.

По словам исполнительного директора Ассоциации туроператоров (АТОР) Майи Ломидзе, даже до туристического сезона аэропорт Антальи с трудом справлялся с обслуживанием пассажиров.

29 июня аэропорт Антальи обслужил 1146 рейсов, из которых одна тысяча пришлась на международные перелеты. В тот день пассажиропоток составил более 209 тыс. человек, что стало рекордным показателем. В профсоюзе транспортных работников сообщили, что диспетчеры вынуждены самостоятельно прилагать усилия и перерабатывать, чтобы предотвратить масштабные задержки. Работники воздушной гавани требуют снизить нагрузку, поскольку не справляются с объемом работ.

До этого сообщалось, что в московском аэропорту Внуково 320 пассажиров рейса в Анталью застряли на пять часов. Пассажиры рассказали, что их рейс переносили около десяти раз, каждый раз откладывая на 30 минут.

Ранее сообщалось, что у девочки во время задержки рейса во Внуково пошла кровь из носа в душном самолете.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами