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В Кузбассе восемь человек пострадали после аварии с двумя легковыми машинами

В Кемерове произошло ДТП, в котором пострадали восемь человек

В Кузбассе восьми местным жителям понадобилась помощь медиков после ДТП с участием машины марки Volkswagen. Об этом сообщает управление Госавтоинспекции по региону.

Инцидент произошел на улице Терешковой в Кемерове. По предварительным данным, водитель иномарки не справился с управлением и оказался на полосе встречного движения. Там он столкнулся с машиной марки Kia.

«В результате автоаварии травмы различной степени тяжести получили восемь человек», – поделились в ведомстве.

На данный момент специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего. Организована проверка.

В ведомстве напомнили водителям о том, что выезжать на встречную полосу стоит только в случае, если это не запрещено правилами на участке и если это безопасно.

До этого в Бийске водитель грузовика потерял управление и врезался в автобус с пассажирами, который после этого влетел в остановку с людьми. В результате пострадали мужчина и 17-летняя девушка. Пассажиры каких-либо серьезных травм не получили.

Ранее россиянин сбил детей, которые шли по краю проезжей части.

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