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В Ленобласти конфликт в доме престарелых закончился поножовщиной

В Ленобласти 89-летний постоялец дома престарелых ранил ножом соседа

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Shutterstock

В Ленобласти конфликт двух постояльцев дома престарелых закончился госпитализацией одного из них. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел 30 июня в поселке Вознесенье. В полицию обратился фельдшер скорой помощи — медик рассказал, что из дома 30 по улице Онежской Флотиии забрали пострадавшего с ножевым ранением.

При выяснении обстоятельств полицейские предварительно установили, что 89-летний мужчина поссорился с 69-летним соседом на фоне личной неприязни: словесная перепалка переросла в драку. В какой-то момент первый пенсионер набросился на второго с ножом и ударил его в грудь.

Пострадавшего в тяжелом состоянии забрали в медицинское учреждение.

До этого в Тюмени застолье закончилось поножовщиной между собутыльниками.

Ранее челябинский школьник напал на друга с ножом в драке из-за оскорбления девушки.

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