В Белгороде сирены заменят машинами с громкоговорителями

В районах Белгородской области, где нет электричества, разместят машины с громкоговорителями для оповещения о ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков на оперативном совещании, передает РИА Новости.

«В связи с перебоями в подаче электроэнергии абсолютно очевидно возникает проблема с сигналом ракетной опасности», — сообщил глава региона.

По его словам, в тех зонах, где нет света, дополнительно установят машины с громкоговорителями.

В начале июня Гладков призвал жителей использовать подвалы в качестве укрытий. По словам губернатора, «огромное количество человеческих жизней» спасли именно подвалы. Глава региона предложил усилить эту работу, продолжить обучение жителей вместе с управляющими компаниями, которые должны контролировать состояние подвалов: наличие лавочек, освещения, фонариков, питьевой воды.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали село Долгое Белгородской области с помощью дрона-камикадзе.