В Забайкальском крае из-за жары объявили экстренное предупреждение

Экстренное предупреждение объявили в Забайкальском крае из-за возможного повышения температуры воздуха до +35°C. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале регионального управления МЧС РФ.

В заявлении отмечается, что жара прогнозируется в период с 1 по 4 июля. В эти дни в некоторых частях Забайкальского края температура воздуха может достигнуть +35°C и больше.

«Экстренное предупреждение!» — подчеркнули в ведомстве.

На этом фоне представители МЧС РФ призвали граждан пить больше воды и держаться поближе к тени или кондиционерам. Также местным жителям рекомендовали надевать головные уборы, когда они выходят на улицу.

До этого научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что 1 июля в столице страны ожидается рекордно высокая температура воздуха. По его словам, столбики термометров в Москве будут показывать до +33°C. При этом предыдущий рекорд — +32,6°C — был зафиксирован еще в 1898 году.

В период с 2 по 4 июля температура воздуха составит от +32°C до +34°C. Чуть прохладнее станет только ближе к выходным, уточнил метеоролог.

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