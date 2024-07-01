Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Забайкальском крае из-за жары объявили экстренное предупреждение

Экстренное предупреждение объявили в Забайкальском крае из-за жары до +35°C

close
100%
Сергей Пятаков/РИА «Новости»

Экстренное предупреждение объявили в Забайкальском крае из-за возможного повышения температуры воздуха до +35°C. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале регионального управления МЧС РФ.

В заявлении отмечается, что жара прогнозируется в период с 1 по 4 июля. В эти дни в некоторых частях Забайкальского края температура воздуха может достигнуть +35°C и больше.

«Экстренное предупреждение!» — подчеркнули в ведомстве.

На этом фоне представители МЧС РФ призвали граждан пить больше воды и держаться поближе к тени или кондиционерам. Также местным жителям рекомендовали надевать головные уборы, когда они выходят на улицу.

До этого научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что 1 июля в столице страны ожидается рекордно высокая температура воздуха. По его словам, столбики термометров в Москве будут показывать до +33°C. При этом предыдущий рекорд — +32,6°C — был зафиксирован еще в 1898 году.

В период с 2 по 4 июля температура воздуха составит от +32°C до +34°C. Чуть прохладнее станет только ближе к выходным, уточнил метеоролог.

Ранее врач рассказал, что делать при получении теплового удара.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами