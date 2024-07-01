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Частный сектор Южно-Сахалинска остался без света из-за аварии на сетях

В Южно-Сахалинске авария оставила без света частный сектор

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Алексей Даничев/РИА Новости

Энергетики в настоящее время восстанавливают энергоснабжение окраин Южно-Сахалинска, которое было нарушено из-за аварии на сетях. Об этом сообщили ТАСС в компании «Распределительные сети».

Представители компании заявили, что проводятся аварийно-восстановительные работы.

По информации от компании, авария затронула приблизительно 1 тыс. частных домов, торговые учреждения и котельную. Планируется устранить проблему в течение текущего дня.

До этого произошли вспышки на подстанции в Западном районе Ростова-на-Дону. Позже энергетики объяснили, что на территорию подстанции ветром занесло упаковочную пленку со строительной площадки, расположенной рядом с энергообъектом. Из-за этого произошло кратковременное перекрытие изоляторов, которое стало причиной яркой вспышки. Нарушения электроснабжения по сети «Ростовэнерго» не было зафиксировано.

29 мая десять подстанций было обесточено в крымской Евпатории. 23 мая глава республики Крым Сергей Аксенов заявлял, что Евпатория шестые сутки остается без воды. 26 мая глава администрации города Александр Юрьев сообщил, что в Евпатории восстановили водоснабжение, сейчас осуществляется проверка внутридомовых систем.

Ранее стало известно, как долго нефть будет оставаться главным источником мировой энергии.

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