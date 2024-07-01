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Над Брянской областью уничтожили еще девять БПЛА

Губернатор Богомаз: силы ПВО уничтожили еще девять дронов над Брянской областью

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Shutterstock

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще девять беспилотников самолетного типа над Брянской областью. Об этом губернатор региона Александр Богомаз сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, шесть дронов были сбиты над Выгоничским районом, три — на подлете к Брянску. Пострадавших и разрушений нет, заявил чиновник.

Незадолго до этого Богомаз сообщил, что средства ПВО уничтожили девять беспилотников самолетного типа над Брянской областью.

Он уточнил, что семь дронов были сбиты над Трубчевским районом, два — над Карачевским районом.

Накануне в Новолипецком металлургическом комбинате (НЛМК) заявили, что предприятие подверглось массированной атаке беспилотных летательных аппаратов.

Там отметили, что 30 июня на территорию НЛМК была зафиксирована атака «роем» дронов, которая «оказалась бессмысленна», так как ни к чему не привела.

5 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия усовершенствует свои системы противовоздушной обороны для борьбы с дальнобойным оружием Запада.

Ранее в России рассказали о росте эффективности систем ПВО на фоне атак ВСУ.

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