В Париже радикалы black bloc начали крушить все на улицах

На манифестации в Париже, начавшейся после объявления первых результатов парламентских выборов, радикалы движения black bloc начали разбивать витрины кафе и поджигать мусорные баки. Об этом сообщает РИА Новости.

События развернулись на площади Республики в столице Франции после 20:00 вечера, когда стали известны итоги первого тура парламентских выборов. Полиция была направлена на место происшествия.

Вначале демонстрация проходила спокойно, участники скандировали антифашистские лозунги, выражая свое недовольство результатами голосования. Впоследствии к ним присоединилась радикальная молодежь из движения black bloc. Они начали запускать фейерверки и жечь файеры, а затем перешли к разрушению витрин кафе и поджогу мусорных баков.

В ответ полиция применила слезоточивый газ. Второй тур выборов в Национальное собрание Франции назначен на 7 июля. В этих выборах французам предстоит выбрать 577 депутатов, которые будут представлять их интересы в парламенте страны.

Ранее во Франции заявили, что Макрон хочет войны с Россией.