В Киеве произошли взрывы

Взрывы произошли в Киеве, перед этим была объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает в своем Telegram-канал украинское издание «Страна».

Мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале сообщил, что в городе работает система противовоздушной обороны.

Отмечалось, что после взрывов на окраине Киева был виден поднимающийся в небо дым.

Перед этим в Харькове произошел взрыв. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале.

До этого сообщалось, что в Одессе произошел взрыв в нескольких метрах от берега, где купались люди.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине сообщили, что российская авиация стала сбрасывать в 16 раз больше бомб.