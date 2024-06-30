Стало известно о последствиях атаки ВСУ по Горловке

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Горловку, в результате чего двое местных жителей получили ранения. Об этом сообщил глава города Иван Приходько в своем Telegram-канале.

По его словам, один человек был ранен в центре Горловки, другой — в поселке Гольмовский.

Горловка является одним из крупнейших населенных пунктов Донецкой народной республики (ДНР), который находится в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия.

28 июня в Горловке загорелся топливный резервуар с газом из-за сброса боеприпаса с беспилотника. По данным МЧС, огонь охватил демонтированную кабину грузового авто, мусор и сухую траву.

18 июня ВСУ атаковали двумя беспилотниками-камикадзе жилой массив «Комсомолец» в Горловке. Украинский дрон-камикадзе нанес удар в Никитовском районе Горловки. По словам мэра города Ивана Приходько, атака велась прицельно.

Ранее ракета ВСУ пробила крышу школы в Донецке.