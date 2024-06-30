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Названа причина вспышки холеры в Херсоне

Сальдо: вспышка холеры в Херсоне произошла из-за подрыва Киевом Каховской ГЭС

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Evgeniy Maloletka/AP

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что появлению вспышки холеры способствовало наводнение, которое произошло после подрыва Вооруженными силами Украины (ВСУ) Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, на левом берегу Днепра российские специалисты провели работы по обеззараживанию и санитарной обработке местности, однако на подконтрольной Киеву части региона «никто ничего не делал в этом направлении».

Сальдо отметил, что главными причинами вспышки холеры могли стать засорение Днепра телами солдат ВСУ, сбои в работе очистных сооружений, а также бездействие украинских санитарных служб на правом берегу реки.

30 июня в Роспотребнадзоре сообщили, что санитарно-эпидемическая ситуация по острым кишечным инфекциям в России стабильная и находится на ежедневном контроле ведомства. В заявлении подчеркивается, что в Херсонской области была дополнительно развернута работа противоэпидемической бригады, а также задействована высокотехнологичная лаборатория на базе «КамАЗа». На месте обеспечен резерв вакцины, которая будет использована при необходимости, добавили в Роспотребнадзоре.

Ранее сообщалось, что ВОЗ проверит данные о вспышке холеры в Херсонской области.

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