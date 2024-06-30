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В Роспотребнадзоре прокомментировали ситуацию с холерой

Роспотребнадзор о холере: ситуация по острым кишечным инфекциям в РФ стабильна

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Виталий Тимкив/РИА Новости

В пресс-службе Роспотребнадзора заявили, что санитарно-эпидемическая ситуация по острым кишечным инфекциям в России, в том числе в Херсонской области, стабильная, находится на ежедневном контроле ведомства. Об этом сообщает РИА Новости.

В заявлении подчеркивается, что в Херсонской области была дополнительно развернута работа противоэпидемической бригады, а также задействована высокотехнологичная лаборатория на базе КамАЗа.

В ведомстве добавили, что также был установлен мониторинг за водными объектами в Крыму.

На месте обеспечен резерв вакцины, которая будет использована при необходимости, добавили в Роспотребнадзоре.

До этого официальный представитель европейского бюро ВОЗ Бану Батнагар сообщил, что организация рассматривает запрос России по сообщениям о вспышке холеры на подконтрольной Киеву части Херсонской области.

Также в Роспотребнадзоре сообщали, что ситуация с заболеваемостью холерой в России на фоне сообщений о вспышке заболеваемости на подконтрольной Украине части Херсонской области остается стабильной.

Ранее иммунолог рассказал, как происходит заражение холерой.

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