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Мужчина получил ранения в живот и ногу после стрельбы из-за парковки в Воронеже

В Воронеже мужчина получил ранения после стрельбы из-за парковки

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Depositphotos

В Воронеже мужчина получил ранения в живот и ногу после конфликта из-за неправильной парковки. Об этом сообщает Telegram-канал «Мой и твой Воронеж».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел у жилого комплекса «Дельфин». Между людьми возник конфликт из-за того, что во дворе стоял неправильно припаркованный автомобиль. В скором времени словесная перепалка переросла в стрельбу из травматического пистолета.

В результате произошедшего один из участников конфликта получил ранения в живот и ногу. Более подробной информации о его состоянии не поступало, прочие детали и обстоятельства не уточняются.

До этого во Франции неизвестные открыли стрельбу во время празднования свадьбы в банкетном зале, где находилось около 100 человек. Четыре человека получили серьезные огнестрельные ранения. Также беременную женщину госпитализировали в состоянии шока с ранением легкой степени тяжести. Одного из получивших травмы гостей спасти не удалось.

Ранее в Подмосковье мужчина открыл стрельбу по людям и напал на россиянина с ножом.

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