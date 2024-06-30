В Харькове прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги

В Харькове произошел взрыв, сообщил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале.

«В Харькове слышен взрыв», — написал он.

В данный момент на территории Харьковской области звучат сирены воздушной тревоги.

27 июня координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что Вооруженные силы РФ нанесли удар по складу украинской армии в Дергачах, в результате чего произошел сильный взрыв.

26 июня ВС РФ нанесли удар в район расположенного в Харькове авиазавода, прогремели два мощных взрыва, сообщал Лебедев. По его словам, Вооруженные силы Украины расположили тяжелую артиллерию в черте города. На севере Харькова начали закрываться коммерческие офисы и отделения банков, откуда вывозятся все наличные средства, отмечал координатор подполья.

До этого военный эксперт Андрей Марочко сказал, что более 90% жителей подконтрольных ВСУ городов и сел Харьковской области попадают в больницы с минно-взрывными травмами, которые они получают из-за подрывов на украинских минах.

Ранее метро Харькова прекратило работу после взрывов в городе.