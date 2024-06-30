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Число пострадавших в результате взрыва газа на западе Турции выросло

NTV: число жертв взрыва газа в турецком Измире возросло до четырех

В результате взрыва бытового газа в городе Измир на западе Турции погибло четыре человека. Об этом сообщает телеканал NTV.

Помимо погибших, еще 20 человек получили травмы, десять из них находятся в тяжелом состоянии. Глава муниципалитета района Торбалы Овюнч Демир сообщил, что всех пострадавших доставили в больницы. Некоторые смогли самостоятельно добраться до медучреждений, не дожидаясь скорой помощи.

Взрыв произошел около 15:00 (совпадает с мск) на первом этаже жилого дома, где находятся ресторан и пекарня. В результате взрыва сильно пострадали как само помещение на первом этаже, так и фасад здания. В том числе повреждения получили квартиры этажами выше, а также ударная волна выбила стекла в зданиях напротив.

Пожарные быстро справились с возгоранием, начавшимся после взрыва. По данному инциденту начали расследование.

Тем временем лесной пожар начался в районе Лара турецкого курорта Анталья, где находятся отели. Огонь тушат, в том числе с воздуха.

Ранее сообщалось, что турецкие провинции Чанаккале, Айдын и Измир охватили лесные пожары.

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