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Люди увидели тигра у дороги в Приморье и спровоцировали его нападение

В Приморье люди раздразнили тигра у дороги и спровоцировали его нападение

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Shutterstock

В Приморье тигр попытался напасть на людей, которые его дразнили. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на директора центра «Амурский тигр».

По информации издания, встреча людей на машине с тигром произошла вдали от населенных пунктов. Хищник охранял свою добычу, а проезжавшие мимо автомобилисты стали бросаться в него чем-то, многократно возвращаясь к месту, где находилась дикая кошка.

В какой-то момент тигр пытался отойти в сторону леса в надежде, что его оставят в покое, однако автомобилисты вновь стали пугать и злить дикую кошку криками. Хищник побежал за машиной, пытаясь ее догнать, но у него получилось лишь отпугнуть непрошенных гостей. После этого он вернулся обратно к своей добыче.

«Люди не планировали, что у нас окажутся полные видео, а не только то, где они выставили хищника инициатором нападения. Зверь никого не трогал, он охранял свою добычу», — рассказал директор «Амурского тигра», передает издание.

Ранее тигр сбежал из заповедника и напал на фермера, возвращавшегося домой.

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