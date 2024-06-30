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В США сообщили об усилении урагана «Берил» в Атлантике

Урагану «Берил» в Атлантическом океане присвоили третью категорию силы

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Keystone Press Agency/Global Look Press

Национальный центр по наблюдению за ураганами США сообщил, что ураган «Берил», сформировавшийся в Атлантическом океане, усилился до третьей категории. Об этом пишет ТАСС.

По данным центра, скорость порывов ветра в пределах урагана составляет 52 м/с. Это соответствует третьей категории по шкале Саффира-Симпсона, характеризующей ураганы максимальной силы.
Сейчас «Берил» находится в 675 км от Барбадоса и движется в западном направлении со скоростью 34 км/ч.

30 июня тропический шторм «Берил» превратился в ураган первой категории, поскольку скорость порывов ветра достигла 33 м/с.

До этого эксперты рассказали, что делать, если ураган застал во время поездки на машине. В таком случае автомобиль следует обязательно остановить, а затем как можно быстрее найти безопасное место, в котором минимален риск падения каких-то предметов.

Ранее ураганный ветер обрушился на Кузбасс.

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