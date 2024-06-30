Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МЧС заявили о стабилизации ситуации с паводком в Приморье

МЧС: вода начала покидать подтопленные паводком дома в Приморском крае

close
100%
МЧС Приморского края

Гидрологическая обстановка в Приморском крае продолжает стабилизироваться, вода уходит из подтопленных паводком домов. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС РФ в своем Telegram-канале.

По данным министерства, за сутки от воды освободились 18 частных домов и 131 приусадебный участок. Тем не менее на текущий момент остаются подтопленными 175 частных домов и 658 приусадебных участков. Также паводок из-за паводка размыло дороги, что привело к нарушению транспортного сообщения с четырьмя населенными пунктами.

27 июня в администрации городского округа Дальнереченска Приморского края заявили, что число затопленных паводком домов за сутки выросло в три раза — до 151, также вода зашла на 231 придомовую территорию.

До этого в Лесозаводском округе Приморья оказались подтоплены около 50 приусадебных участков и погреба жилых домов. Инцидент произошел в результате обильных осадков. Главу округа вызвали в межрайонную прокуратуру для возбуждения дела об административном правонарушении.

Ранее в Москве ливень привел к подтоплению зданий и коротким замыканиям.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами