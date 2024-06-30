В МЧС заявили о стабилизации ситуации с паводком в Приморье

Гидрологическая обстановка в Приморском крае продолжает стабилизироваться, вода уходит из подтопленных паводком домов. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС РФ в своем Telegram-канале.

По данным министерства, за сутки от воды освободились 18 частных домов и 131 приусадебный участок. Тем не менее на текущий момент остаются подтопленными 175 частных домов и 658 приусадебных участков. Также паводок из-за паводка размыло дороги, что привело к нарушению транспортного сообщения с четырьмя населенными пунктами.

27 июня в администрации городского округа Дальнереченска Приморского края заявили, что число затопленных паводком домов за сутки выросло в три раза — до 151, также вода зашла на 231 придомовую территорию.

До этого в Лесозаводском округе Приморья оказались подтоплены около 50 приусадебных участков и погреба жилых домов. Инцидент произошел в результате обильных осадков. Главу округа вызвали в межрайонную прокуратуру для возбуждения дела об административном правонарушении.

Ранее в Москве ливень привел к подтоплению зданий и коротким замыканиям.