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В Москве риелтор спасла пенсионера от мошенников

В Москве агент по недвижимости спасла пенсионера от мошенников

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Ilya Naymushin/Reuters

Московский пенсионер едва не остался без квартиры, поверив телефонным мошенникам, от продажи недвижимости его спасла риелтор. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

В Измайловскую межрайонную прокуратуру обратилась сотрудница агентства недвижимости. Женщина рассказала, что к ним пришел 68-летний мужчина с просьбой срочно продать квартиру. Риелтор заподозрила, что пожилой мужчина находится под влиянием мошенников.

Прокуроры связались с москвичом, он признался, что в течение нескольких дней ему звонили неизвестные и под предлогом сохранения сбережений убедили его передать им часть накоплений. Аферисты также уговаривали мужчину продать свою квартиру на Щелковском шоссе. Возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что в Омске будущий полицейский спас пенсионера, который чуть не лишился 2 млн рублей из-за мошенников. Инцидент произошел на Интернациональной улице, когда стажер отдела полиции № 10 УМВД России по городу зашел в торговый центр. Там он обратил внимание на пожилого мужчину, который вел себя тревожно и планировал перевести большую сумму денег через банкомат. Будущий полицейский понял, что пенсионер находится на крючке аферистов, и за несколько секунд до отправки 2 млн рублей мошенникам остановил пожилого мужчину.

Ранее сотрудница банка в Петербурге спасла пожилого мужчину от разорения из-за мошенников.

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