Российские моряки спасли унесенного в океан немецкого рыбака у берегов Норвегии

Российские моряки спасли немецкого рыбака, которого унесло в океан. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел у берегов Норвегии, когда рыбопромысловый траулер «Куршская коса» из калининградского порта направлялся в Северную Атлантику. Члены экипажа заметили в нейтральных водах маленькую лодку с человеком, который пытался привлечь внимание и подавал сигнал SOS. Капитан судна решил изменить курс и связался с норвежской береговой охраной.

Терпящего бедствие мужчину подняли на борт траулера в состоянии шока и с сильным переохлаждением. Он оказался гражданином Германии, который приехал в Норвегию, чтобы порыбачить, но его лодку унесло в океан. Топливо закончилось, а телефон сел. До встречи с российским судном мимо мужчины прошло несколько других кораблей.

Рыбаку оказали необходимую помощь и передали вместе с лодкой норвежскому спасательному судну. «Куршская коса» после этого продолжила свой маршрут.

Ранее рыбаков спасли с необитаемого острова в Тихом океане.