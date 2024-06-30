Сотрудница полиции из Новочеркасска записала reels о размере зарплаты и лишилась работы

В Новочеркасске сотрудница полиции записала reels о своей зарплате и лишилась работы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации Telegram-канала, работавшая участковым 28-летняя женщина параллельно вела аккаунт в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и несколько дней назад записала короткое видео о своей зарплате. Ролик стал быстро набирать популярность и получил огромное количество лайков. Когда число просмотров перевалило за миллион, сотрудницу вызвали к начальству.

По словам женщины, один из руководителей управления пытался заставить ее удалить аккаунт в соцсети. Когда та отказалась, ей сказали писать рапорт — она это сделала. Сразу же после этого участкового уволили.

Она подозревала, что у нее могут быть проблемы на работе из-за деятельности в интернете, призналась россиянка. Однако она ожидала, что дело обойдется выговором. Экс-сотрудница полиции рассказала, что собиралась увольняться сама, поэтому не сильно расстроилась из-за произошедшего.

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