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В Петербурге семилетняя девочка вплавь добралась до берега с унесенной в Финский залив лодки

В Петербурге надувную лодку с ребенком унесло в Финский залив

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Телеграм-канал «МЧС России»

В Петербурге нашли пропавшую во время водной прогулки семилетнюю девочку, ребенок вплавь добрался до берега. Об этом сообщает МЧС России в Telegram-канале.

По информации ведомства, отец вместе с 13-летним сыном и семилетней дочерью катались на надувной лодке в акватории Финского залива. В какой-то момент мальчик выпал за борт, мужчина нырнул за ним, оставив дочь в лодке.

Спустя некоторое время отец и сын выбрались на берег и нашли пустую лодку. Семья обратилась в экстренные службы с заявлением о пропаже ребенка. Почти пять часов спасатели вели поиск девочки, несовершеннолетнюю обнаружили в прибрежной зоне.

Выяснилось, что лодку стало относить течением в Финский залив, девочка выпрыгнула и вплавь добралась до берега, она находится под наблюдением медиков.

До этого сообщалось, что трех школьников спасли с самодельного плота на Шейновском карьере в Смоленске. В экстренные службы обратились трое подростков 13, 14 и 15 лет, их отнесло на самодельном плоту от берега, дети испугались и позвонили спасателям. Сотрудники МЧС добрались до терпящих бедствие детей и доставили всех на берег. Медицинская помощь юным мореплавателям не понадобилась, их передали родителям.

Ранее в Крыму спасли четырех подростков, застрявших на водохранилище.

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