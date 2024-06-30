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В Херсонской области сократили комендантский час

Сальдо: комендантский час в Херсонской области будет действовать с 23:00 до 5:00

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Сергей Бобылев/РИА Новости

С 29 июня текущего года период действия комендантского часа на территории Херсонской области будет действовать с 23:00 до 5:00. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«Общая продолжительность комендантского часа уменьшена на 1 час по просьбам сельхозпроизводителей региона», — написал глава региона.

Сальдо пояснил, что в сельском хозяйстве механизаторы работают допоздна, поэтому у них ценится каждый час. Губернатор Херсонской области отметил, что правительство региона будет создавать для аграриев максимально благоприятные условия для работы.

Глава региона добавил, что действие комендантского часа не распространяется на транзитное движение автомобильного пассажирского транспорта через Херсонскую область.

Недавно Президент России Владимир Путин в ходе встречи с губернатором Сальдо обозначил в числе первоочередных к исполнению задач газоснабжение, энергоснабжение и строительство жилья в регионе.

Ранее в Херсонской области при обстреле была повреждена линия электропередачи.

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