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Пушилин: семья в Донецке попала под обстрел ВСУ

Пушилин: один человек погиб во время обстрела Донецка

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Один человек погиб в результате обстрела Донецка Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом написал глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

«В Петровском районе Донецка в районе остановки общественного транспорта «Боржомная» при атаке из ствольной артиллерии под обстрел попала семья: ранены отец 1982 г.р, мать 1986 г.р и сын 2004 г.р. И погибла бабушка (1956 г.р.). Также ранения получила женщина 1965 г.р.», — написал он.

Пушилин добавил, что всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

По словам главы ДНР, в результате обстрела были повреждены восемь жилых домостроений и частный автомобиль в Петровском районе города.

Пушилин отметил, что в результате обстрела с применением реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» также получила повреждения школа в Кировском районе Донецка.

Незадолго до этого сообщалось, что в здании взрывной волной выбило более трех десятков окон. Кроме того, повреждения получили фасад и мастерская при учебном заведении.

Ранее в ВСУ сообщили о напряженной обстановке в одном из районов ДНР.

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